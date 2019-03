Frank de Boer met Atlanta simpel naar kwartfinale Concacaf Champions League

Eindelijk wereldkampioen Eerste regenboog­trui voor Büchli op de keirin

28 februari Matthijs Büchli was al een poos het alfamannetje op de keirin. Maar hij moest het nog wel even waarmaken op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. De druk was gigantisch, maar hij bleek een koele kikker in zijn favorietenrol. Hij heeft na het goud op de teamsprint van afgelopen woensdag nu ook zijn eerste regenboogtrui op de keirin.