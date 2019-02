Frank de Boer verliest eerste officiële duel met Atlanta United

update De Wit per direct weg bij Vitesse: ‘Toe aan een nieuwe uitdaging’

21 februari ARNHEM - Joost de Wit is per direct weg bij Vitesse. De algemeen directeur verlaat ‘in goed overleg’ de Arnhemse eredivisieclub. Hij wordt opgevolgd door Pascal van Wijk. Die werd in 2016 benoemd tot Zilveren Vitessenaar.