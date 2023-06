Frankrijk boekt nipte zege op Griekenland en staat op eenzame hoogte in poule Oranje

met videoFrankrijk is in sneltreinvaart op weg naar een ticket voor het EK van 2024. De verliezend WK-finalist boekte in eigen huis een zuinige 1-0 zege op Griekenland en gaat met de maximale score van twaalf punten uit vier wedstrijden ruim aan kop in de poule van Oranje. Het Nederlands elftal, dat door de verplichtingen in de Nations League deze interlandperiode geen EK-kwalificatiewedstrijden speelde, heeft drie punten uit twee duels.

Ondanks een enorm overwicht, had Frankrijk een gelukje nodig om tot scoren te komen. Kylian Mbappé mocht kort na rust aanleggen vanaf de stip na een overtreding op Antoine Griezmann, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Wegens te vroeg inlopen van de Grieken kreeg de topspits echter een herkansing en deze keer faalde hij niet.

Voor Griekenland is het de eerste nederlaag in de kwalificatiereeks. De Europees kampioen van 2004 staat tweede in de poule met zes punten uit drie duels. Dat is hetzelfde aantal als Ierland, dat met 3-0 won van voetbaldwerg Gibraltar. Nederland, dat dus een wedstrijd minder heeft gespeeld, moet het voorlopig doen met de vierde plaats in de poule. De bovenste twee landen plaatsen zich voor het EK van volgend jaar.

Hatzidiakos en Pavlidis

Deschamps had tegen Griekenland gekozen voor een aanvallend middenveld met Mbappé, Griezmann en Aurélien Tchouaméni en met Randal Kolo Muani als diepe spits. Bij de Grieken had bondscoach Gustavo Poyet een basisplaats voor AZ-speler Pantelis Hatzidiakos. Voormalig VVV-speler Georgios Giakoumakis werd in de tweede helft gewisseld voor Vangelis Pavlidis van AZ.

De Fransen en met name Mbappé kwamen in de eerste helft niet tot scoren in Parijs. De spits van Paris Saint-Germain vroeg meerdere keren om een strafschop bij scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz, die de allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière floot. Pas na de rust nadat Konstantinos Mavropanos met een hoog been Griezmann aan het hoofd raakte, kwam er toch een penalty. De inzet van Mbappé werd nog gestopt door doelman Odisseas Vlachodimos, maar hij mocht de strafschop overnemen en scoorde toen dus wel.

Mavropanos haalde de doorgebroken Kolo Muani neer en moest na een tweede gele kaart van het veld. Met tien man konden de Grieken geen vuist meer maken, maar ze beperkten het tot een 1-0-nederlaag in Parijs. Dat lag ook aan de Franse topspelers die de vele aanvallen en counters niet konden afmaken.

Bekijk het winnende doelpunt van Frankrijk.

Zevenklapper Engeland

Het Engelse voetbalelftal heeft het EK-kwalificatieduel met Noord-Macedonië dik gewonnen. Op Old Trafford eindigde het duel in 7-0. De 21-jarige Bukayo Saka was de grote man bij de Engelsen. Hij scoorde drie keer.

In de 38ste minuut zorgde Saka voor de 2-0. In de tweede helft was het in de 47ste en 51ste minuut opnieuw raak met twee fraaie treffers van de speler van Arsenal. Eerst knalde hij de bal hoog in het doel en daarna ging hij alleen op het doel af en schoot de bal langs Stole Dimitrievski, de doelman van Noord-Macedonië. Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Saka in een interland drie keer scoort. Bondscoach Gareth Southgate haalde hem in 60e minuut naar de kant en dankte hem met een knuffel.

Harry Kane opende in de 29ste minuut de score. Marcus Rashford, speler van Manchester United, zorgde op slag van rust in zijn ‘eigen’ stadion voor de 3-0. Na de wissel van Saka voerde Engeland via Kalvin Phillips de score verder op. Kane maakte er in de 73ste minuut via een strafschop 7-0 van en bracht zijn totaal aantal treffers voor Engeland op 58.

Engeland gaat na de zege riant aan de leiding in groep C met 6 punten voorsprong op Oekraïne, dat met 1-0 van Malta won.

Bukayo Saka was de grote man voor Engeland met drie goals.

Zwitsers verspelen voorsprong

Zwitserland leed het eerste puntenverlies in de kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Murat Yakin verspeelde in Luzern een 2-0-voorsprong tegen Roemenië en speelde met 2-2 gelijk. De Zwitserland zijn met 10 punten nog steeds koploper. Roemenië heeft 2 punten minder in groep I.

Zeki Amdouni maakte in de eerste helft beide doelpunten voor de Zwitsers. Hij kon in de 28ste minuut binnentikken na terugleggen van Ruben Vargas. Vlak voor de rust scoorde hij opnieuw op aangeven van Xherdan Shaqiri. Valentin Mihaila scoorde in de 89ste minuut en bezorgde Roemenië met zijn tweede treffer in de extra tijd een belangrijk punt.

In dezelfde groep heeft Israël zich gemeld in de strijd om de tweede plek. De Israëliërs wonnen met 2-1 van Andorra en zijn op 7 punten gekomen. Belarus boekte tegen Kosovo de eerste zege. In Boedapest werd het 2-1.

Zege Turkije

De Turkse voetballers blijven winnen in de kwalificatiereeks voor het EK volgend jaar in Duitsland. Na de zege op Letland (3-2) won de ploeg voor eigen publiek in Samsun ook met 2-0 van Wales. Voormalig Feyenoorder Orkun Kökcü stond in de basis. In de 72e minuut zorgde Mehmet Nayir voor de bevrijdende treffer. Acht minuten later bepaalde Arda Güler de eindstand op 2-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.