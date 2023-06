Frankrijk en Zweden naar kwartfinales World Cup of Darts, Nederland vanavond tegenover ruziënde Belgen

Danny Noppert met Dirk van Duijvenbo­de op jacht naar wereldti­tel: ‘Had niet per se liever met Michael van Gerwen gegooid’

Niet Michael van Gerwen, maar Dirk van Duijvenbode doet dit weekend met Danny Noppert een gooi naar de wereldtitel voor landenteams op de geheel vernieuwde World Cup of Darts. Van Gerwen zegde af na een tandheelkundige ingreep. ,,Nee, ik baal niet. Het is niet dat ik per se liever met Michael had gegooid.”