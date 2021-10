Frankrijk verslaat Spanje in spannende finale Nations League door veelbesproken goal Mbappé

VideoFrankrijk is de opvolger van Portugal, dat in 2019 de eerste editie van de Nations League won. Na een vlakke eerste helft, brandde de strijd na de rust los in San Siro in Milaan. Met Kylian Mbappé als maker van de winnende treffer, al leek hij daarbij wel buitenspel te staan. Eric Garcia raakte de bal nog licht aan en volgens de nieuwe regel is het dan een nieuwe situatie, maar het werd een winnende goal waar nog lang over nagesproken zal worden.

De finale van de Nations League was nog maar een kwartiertje bezig en Paul Pogba meldde zich met drie opgestoken vingers bij arbiter Anthony Taylor. De middenvelder van Frankrijk had de overtredingen van Spanje geteld en waarschijnlijk niet de keren dat de talentvolle middenvelder Gavi (17) driemaal was weggedraaid bij hem en later bij Presnel Kimpembe.



Spanje sloot de eerste helft af met liefst 67 procent tegen de regerend wereldkampioen. De Franse sterren probeerden het weer eens via de minimalistische manier. Een beetje tegenhouden met vaak vijf verdedigers achterin, loeren op de counter, alles vanuit een strakke organisatie. Spanje houdt er onder Luis Enrique een andere filosofie op na. De ploeg speelt de bal in een razende vaart rond, spelers draaien weg bij hun tegenstanders alsof het niets is en de opbouw van keeper Unai Simon begint soms letterlijk op de eigen achterlijn.

Spaanse stijl

Ooit, in 2013 speelde Jong Oranje een wedstrijd op het EK in Israël tegen de Spanjaarden. Het werd een grote rondo waarin de Spaanse talenten met destijds jongens als Morata, Isco, Sarabia, Carvajal, Thiago en Koke bij Spanje. Na de 3-0 werd aan Jordy Clasie gevraagd of hij ook nog een beetje kon genieten van zoveel voetballend vermogen. De huidige speler van AZ was duidelijk. ,,Voor de televisie misschien, niet als je er negentig minuten achteraan loopt’', aldus Clasie.

Het is de stijl van Spanje. Alleen, de Spaanse ploeg slaagt er lang niet altijd in om het gelikte veldspel om te zetten in echte kansen. Tegen Frankrijk viel er in de eerste helft bij al dat Spaanse balbezit slechts één kans te noteren. Pablo Sarabia verscheen in kansrijke positie, maar zijn inzet was te slap om keeper Hugo Lloris te verschalken.

De Nations League was afgelopen week het toneel van twee spetterende halve finales. Hoe Spanje het al zo lang ongeslagen Italië vloerde, was indrukwekkend. En België tegen Frankrijk was van een nog hoger niveau. De Fransen lieten in deel twee toen het ware gezicht zien omdat de 0-2 achterstand van het scorebord moest. De hoop was dat die voetbalshow de opmaat zou zijn voor een Franse aanvalsmachine in de eindstrijd. Maar daar was geen sprake van. Frankrijk schoot voor de pauze niet eenmaal op het doel van de Baskische keeper Unai Simon.

Maar na pauze brandde de strijd los. En goed ook. Een kans van Kylian Mbappé werd op tijd onschadelijk gemaakt door Marcos Alonso, wiens vader in 1983 op het veld stond bij de voor ons land zo pijnlijke 12-1 van Spanje tegen Malta. Het bleek het sein voor Frankrijk om zelf iets te ondernemen. Theo Hernández van AC Milan schoot van dichtbij snoeihard tegen de onderkant van de lat.

Spanje bleek niet onder de indruk en sloeg snel zelf toe. Rasvoetballer Mikel Oyarzabal van Real Sociedad ontdeed zich wel erg simpel van invaller Dayot Upemecano. De Bask, die in de halve finale twee geweldige assists had afgeleverd, schoot vervolgens prima raak in de verre hoek: 1-0.

Frankrijk sloeg echter razendsnel weer terug. Binnen anderhalve minuut stond het al 1-1, en hoe. Real Madrid-captain Karim Benzema draaide de bal vanaf links in de verre bovenhoek. Het handje van de duikende Unai Simon kon de treffer niet meer voorkomen. En de doelman uit Baskenland was later ook niet opgewassen tegen Kylian Mbappé, die alleen voor hem verscheen na een pass van linksback Theo Hernández. Pol van Boekel, één van de mensen die fungeerde als VAR, keurde de treffer goed.

Frankrijk is de opvolger van Portugal, dat in 2019 de eerste editie van de Nations League wist te winnen door Oranje in Porto te verslaan.

