Franse bond bevestigt: Paris Saint-Germain uitgeroepen tot kampioen

Omdat men in Frankrijk heeft besloten om de huidige stand als eindstand te nemen, degraderen nummer negentien en twintig Amiens en Toulouse naar de Ligue 2. Lorient en Lens nemen hun plekken in op het hoogste niveau. Wat betreft Europees voetbal vist Olympique Lyon vist achter het net. De ploeg van Memphis Depay staat slechts zevende en krijgt daardoor geen Europees ticket.



Eerder deze week liet de Franse regering er geen misverstand over bestaan dat door de coronamaatregelen dit seizoen de Franse competities niet uitgespeeld kunnen worden. In de Ligue 1 stonden eigenlijk nog tien speelronden op het programma. Canal Plus zal de resterende 110 miljoen euro die de tv-zender moest betalen voor de rechten van het lopende seizoen in de Ligue 1 niet uitbetalen. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe. Canal Plus had de LFP al eerder gewaarschuwd dat dat het gevolg zou zijn indien het seizoen niet wordt uitgespeeld.