Franse bondsvoorzitter diep door het stof na uitspraken over Zidane: ‘Onhandige opmerkingen’

Le Graët verlengde zaterdag het contract van bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK van 2026. De bondsvoorzitter (sinds juni 2011) ging tegenover Franse media in op de contractverlenging. De voorzitter werd gevraagd of Zidane, die momenteel beschikbaar is, zijn interesse nog kenbaar heeft gemaakt. Het antwoord van Le Graët leidde tot ophef.



,,Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen”, had Le Graët laten optekenen. ,,Wat zou ik hem moeten zeggen? ‘Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier’?”

Ook had Le Graët zijn twijfels of de Franse legende wel aan de slag wil als bondscoach. ,,Hij moet doen wat hij wil, het gaat mij niet aan. Ik heb hem nooit ontmoet en we hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Deschamps. Zidane kan gaan en staan ​​waar hij wil, naar een grote club. Een nationale ploeg zie ik minder snel gebeuren.”

Le Graët heeft inmiddels zijn excuses gemaakt aan Zinedine Zidane naar aanleiding van zijn uitspraken over het Franse voetbalicoon. De voorzitter verklaarde dat de opmerkingen ‘absoluut niet mijn gedachten weerspiegelen of hoe ik hem zag als speler en zie als coach’. ,,Ik geef toe dat ik onhandige opmerkingen heb gemaakt waardoor er een misverstand is ontstaan”, aldus Le Graët in L’Equipe. ,,Zidane weet hoeveel waardering ik voor hem heb, zoals alle Fransen.”

Mbappé kon de uitspraken van de voorzitter niet waarderen en sprak zijn steun uit voor de vijftigjarige Zidane, die al anderhalf jaar zonder werk zit na zijn tweede zelfverkozen vertrek bij Real Madrid in mei 2021. ,,Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij”, schreef Mbappé.

Volledig scherm Kylian Mbappé na de WK-finale met de Franse president Emmanuel Macron, de Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia en Noël Le Graët. © AFP

Veel bijval op Twitter

De woorden van Mbappé konden op veel bijval rekenen op Twitter, waar onder meer acteur Omar Sy en voormalig verdediger Medhi Benatia reageerden. ‘Jij bent onze echte president’ en ‘Een echte ster, op en naast het veld’ waren twee van de vele positieve reacties op de tweet van Mbappé, die nog nooit samenwerkte met Zidane.

Ook Youri Djorkaeff, die in 1998 samen met Zidane wereldkampioen werd, reageerde onthutst. ‘Dit is verkeerd en misplaatst. We hebben het over een wereldkampioen. Dé wereldkampioen’, schreef de 54-jarige oud-middenvelder op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Deschamps is al sinds juli 2012 de bondscoach van Frankrijk. Hij leidde Frankrijk naar vier finales (EK 2016, WK 2018, Nations League 2021, WK 2022), maar door zijn berekenende en behoudende speelstijl is er ook al jaren veel kritiek op Deschamps. Ook zijn band met Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die kort voor het WK door een lichte blessure toch uit de Franse WK-selectie verdween, maakte hem er niet populairder op.



Frankrijk verloor op 18 december in de finale van het WK na strafschoppen van Argentinië (3-3 na 120 minuten). Mbappé scoorde drie keer in de finale, nadat hij ook al scoorde in de gewonnen WK-finale tegen Kroatië (4-2) in de zomer van 2018. Zidane scoorde twee keer met een kopbal in de WK-finale van 1998 tegen Brazilië (3-0), waardoor Frankrijk in het eigen Stade de France voor het eerst wereldkampioen werd.