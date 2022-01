Franse politie op matje wegens nalatigheid bij gruwelmoord op 31-jarige moeder

Frankrijk schrok vorig jaar van de gruwelijke dood van Chahinez Daoud, een 31-jarige moeder van drie kinderen die door haar ex levend verbrand was op straat. Deze week moesten bij de zaak betrokken politiemensen en leidinggevenden voorkomen. Verschillenden van hen wachten nu schorsingen en andere sancties.



Het gruwelijke voorval vond in mei vorig jaar plaats in Mérignac, een voorstad van Bordeaux. Chahinez had een paar weken eerder al klachten ingediend tegen haar gewelddadige en eerder veroordeelde ex maar die werden onvoldoende serieus genomen door de politie. Volgens de tuchtraad van de politie waren er in de zaak grove fouten gemaakt. Eerder al kwam de inspectie met een vernietigend rapport daarover en bleek dat de klachten van Chahinez Daoud nooit serieus waren genomen.

Er hadden alarmbellen moeten luiden. Moordenaar Mounir B. had al gevangenisstraf uitgezeten. Drie maanden na zijn vrijlating bedreigde hij zijn ex die daarvoor verschillende keren de politie belde. Ook deed hij toen een poging haar te wurgen. Uiteindelijk werd Chahinez door hem aan twee benen uit haar huis getrokken, met benzine overgoten en in brand gestoken. Later probeerde de ex ook het huis nog in brand te steken. De dader werd gearresteerd. Volgens buren had het slachtoffer willen leven ‘als een Franse vrouw’ terwijl haar eveneens in Algerije geboren echtgenoot dat afwees. Beiden hadden een dubbele nationaliteit.

Na de moord kwamen honderden mensen bloemen brengen. Buren noemden het slachtoffer ‘een zonnestraaltje’. De gemeente plantte een ceder uit het Atlasgebergte als hommage aan Chahinez.

Zes politiemensen moesten dinsdag bij een speciale tuchtraad verschijnen. Zowel vooraf als achteraf blijkt de lokale politie op zijn minst slordig met de zaak te zijn omgegaan. Schokkend daarbij was dat de politieman die verantwoordelijk was voor de laatste aangifte van het slachtoffer - en die haar klacht onvoldoende serieus nam - juist een maand eerder zelf was veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijk wegens huiselijk geweld.

De zaak wordt hoog opgenomen door de Franse regering. In Frankrijk werden vorig jaar 113 vrouwen vermoord door hun huidige partner of een ex. In 2019 waren dat er 146, in 2020 102. Dit nog prille jaar zijn al drie vrouwen omgekomen door huiselijk geweld. Een vrouwelijke militair van 28 werd doodgestoken door haar partner in Bellevigne-les-Châteaux bij Tours, een vrouw van 56 werd vermoord door haar echtgenoot bij Nancy en in Nice werd het lichaam van een 46-jarige vrouw gevonden. Haar ex is aangehouden.

Ieder jaar worden bovendien zo’n 220.000 Franse vrouwen het slachtoffer van fysieke of seksuele mishandeling door hun (ex-)partner. Jaarlijks worden er in Frankrijk ook zo’n dertig mannen vermoord door hun partner.

