Fraser: Advocaat is één van de grote trainers van Nederland

Vitesse zal vol overtuiging op jacht gaan naar de zege in Rotterdam. ,,Maar ik verwacht veel energie van Sparta”, stelt Fraser. ,,Als het al niet lastig was, dan wordt het nu zeer lastig.”

Cor Pot

Fraser roemt de staf van Sparta. Advocaat heeft Fred Grim en Cor Pot meegenomen, nadat Alex Pastoor op Het Kasteel was ontslagen. ,,Cor Pot beschouw ik als een vriend. Hij heeft mij bij Jong Oranje gehaald (als assistent, LL) en ik heb heel veel van hem geleerd. Met name ook in het managen van een team. Respect is er niet alleen op basis van het trainersvak, maar ook op menselijk vlak. Het is ook niet verrassend dat Advocaat steeds bij hem terecht komt.”