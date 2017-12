Fraser: Als ik ten onder ga, dan wel strijdend

ARNHEM - Het nakende vertrek van Henk Fraser bij Vitesse brengt de achterban in beroering. De coach vindt twee jaar in Arnhem genoeg. Maar dat betekent dus niet dat PSV-uit nu de laatste wedstrijd moet zijn.

,,Dat is helemaal niet aan de orde”, stelt Fraser. ,,Ik wil helemaal geen breuk forceren. Ik ga na Nieuwjaar gewoon met deze groep op trainingskamp naar Spanje. Lekker fris.”

Houdbaarheid

Fraser begrijpt alle toespelingen op zijn nabije toekomst wel. Kern van de kwestie is de houdbaarheidsdatum van de trainer. ,,Iedereen dicht in mijn omgeving weet hoe ik er in sta”, reageert de coach. ,,De kwestie, zoals dat dan heet, leidt verder helemaal niet af van de hoofdzaken. Nu telt alleen de wedstrijd tegen PSV. Maar in het voetbal ben je elk seizoen al bezig met het volgende seizoen. Ik ook. Ik sta achter mijn woorden.”

,,Als ik ten onder ga, dan ga ik strijdend ten onder”, zegt Fraser. ,,Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: Ik wil helemaal niet tussentijds weg bij Vitesse. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb er met mijn vader over gesproken. Die vroeg: ‘Hé Henk, hoe zit het?’ Die weet dat vluchten mijn ding niet is. En dat doe ik dus ook niet. Ik ben hartstikke strijdvaardig.”

Succesvol

Fraser is nu anderhalf seizoen coach in Arnhem. Hij is de meeste succesvolle trainer ooit van Vitesse, met de KNVB-beker van dit jaar. Maar hij weet dat krediet in het profvoetbal altijd beperkt is.