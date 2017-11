Fraser: Bij Vitesse kan niemand praatjes hebben

Fraser oordeelt nuchter over de staat van Vitesse. ,,Wij hebben in de KNVB-beker en de Europa League niet genoeg gebracht. Het bekertoernooi (uitschakeling in eerste ronde door hoofdklasser Swift, red.) is een dikke onvoldoende. In Europa is er deels realisme. Lazio Roma en OGC Nice zijn van een andere orde. Maar tegen Zulte Waregem hebben we gefaald. Dat hadden vier punten moeten zijn. Bij Vitesse kan niemand praatjes hebben.”