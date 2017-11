Fraser en Vitesse: Seizoen gewoon afmaken

,,Dat is helemaal niet aan de orde”, verklaart Fraser desgevraagd. ,,Ik ben er de persoon niet naar om tussendoor weg te gaan of ergens anders te beginnen. Ik wil niet weg bij deze spelersgroep.”



Fraser (51) heeft een aflopend contract in Arnhem. Er is door de clubleiding nog niet met hem over een nieuwe verbintenis gesproken. ,,Dat staat voor de winterperiode op de agenda”, stelt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,Of dit contractverlenging betreft, kan ik niet zeggen. Dat is een interne aangelegenheid.”



Bekend is dat ook Fraser zich ergert aan de bemoeienis van de commissarissen bij Vitesse. Maar de Arnhemse club wil het seizoen met Fraser gewoon afmaken, benadrukt De Wit.