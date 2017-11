Fraser gooit roer om voor Europese clash met Zulte Waregem

Mount lijkt de plek over te nemen van Navarone Foor, die net is hersteld van een knieblessure. Fraser zegt nog te twijfelen over twee posities: de linksback en spits. Afgaand op de training start Lassana Faye links achterin en is Luc Castaignos zijn de andere opties. Alexander Büttner en Tim Matavz beginnen dan op de bank.



,,Dat is een overweging, maar ik maak de opstelling pas vanavond (woensdagavond) in het hotel bekend”, stelde Fraser woensdag op de persconferentie van Vitesse.