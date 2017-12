Fraser: Vitesse in GelreDome in 2017 te vlak

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor de laatste thuiswedstrijd van 2017. Tegen Willem II moet het kalenderjaar een goed einde krijgen, stelt trainer Henk Fraser. Want in GelreDome heersen gemengde gevoelens.

2017 is hoe dan ook een topjaar in de geschiedenis van Vitesse. Voor het eerst in het 125-jarige bestaan heeft de Trots van Ernum een prijs in de wacht gesleept. De KNVB-beker is de ultieme beloning voor de club en de aanhang.

Teleurstelling

Maar in competitieverband is er in thuishaven GelreDome in 2017 vaak teleurstelling. Verdeeld over twee competities noteert Vitesse acht zeges in eigen huis. Daartegenover staan drie gelijke spelen en vijf nederlagen. Dat stelt niet tevreden, geeft trainer Henk Fraser toe.

,,Het is wel lastig analyseren, want doorgaans kijk je naar één seizoen. Maar in 2017 hebben we het in thuiswedstrijden vaak moeilijk gehad. We hebben te veel punten laten liggen.”

Antwoord

Aan de spelopvatting ligt dat niet. Vitesse kiest voor drie spitsen. De uitvoering schiet vaak tekort, stelt Fraser. ,,Dat clubs hier defensief spelen, daarover kun je gerust discussiëren. Maar ik stel dan óók dat wij niet altijd de energie hebben getoond om teams kapot te spelen. Ik begrijp de keuzes van de tegenstanders wel. Wij moeten het antwoord geven.”

De zuurgraad in Arnhem zit vooral in de drie gelijke spelen. Tegen VVV, Utrecht en PEC Zwolle. ,,Verliezen van topclubs kan”, zegt Fraser. ,,Maar ik heb de onvrede ook. Het was te vlak. Net niet.”

Magie