Frenkie de Jong euforisch na late zege FC Barcelona in Clásico: ‘Zo toeslaan is schitterend’

Met samenvattingFC Barcelona koerst af op de 27ste landstitel in Spanje. De ploeg van Xavi won gisteravond in El Clásico met 2-1 van titelverdediger Real Madrid door een late goal van Franck Kessié, nadat even daarvoor een goal van Marco Asensio nog was afgekeurd.

Met nog twaalf speelrondes te gaan in La Liga heeft Barcelona nu een voorsprong van twaalf punten op achtervolger Real Madrid. De Spaanse rivalen treffen elkaar binnenkort nog een keer, dan in de halve finales van de Copa del Rey. De return is op woensdag 5 april in Camp Nou, nadat Barcelona de heenwedstrijd in Madrid op 2 maart al met 0-1 won.

FC Barcelona strandde al in de Champions League (derde in de poule) en Europa League (in tussenronde uitgeschakeld door Manchester United), maar draait een zeer solide seizoen in La Liga. Na 26 speelrondes staat de ploeg van Xavi op 22 zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen. Het doelsaldo van 49 goals voor en 9 goals tegen vertelt bijna het hele verhaal.

Guardiola met weduwe van Cruijff

Florentino Pérez zat niet op de eretribune naast Joan Laporta door het hoog opgelopen conflict tussen het bestuur van Barcelona en Real Madrid, maar voor de wedstrijd was er nog wel een mooie omhelzing tussen Pep Guardiola en Danny Coster, de weduwe van de zes jaar geleden overleden Johan Cruijff.

Ondanks een vroege voorsprong en een laat slotoffensief in het volle theater van de rivaal slaagde Real Madrid er vanavond niet in terug te keren in de Spaanse kampioensrace. Integendeel. Het gebrek aan ambitie van de Madrilenen, een afgekeurd doelpunt van Marco Asensio in de slotfase en een verlossende treffer van Franck Kessié in blessuretijd bezorgden Barça een vrijgeleide naar een titel die de ploeg al drie seizoenen niet meer heeft kunnen winnen.

Volledig scherm Pep Guardiola zat met Danny Coster, de weduwe van Johan Cruijff, op de eretribune van Camp Nou. © REUTERS

Het enerverende slot, waarin het verschil tussen beide op de ranglijst tussen de zes en twaalf punten schommelde, was een nog spannend slot van een duel waarin beide ploegen op een gegeven moment met de 1-1 genoegen leken te nemen.

Het was Vinicius die zijn ploeg in het Camp Nou al snel op voorsprong zette. Alleen in de duels tegen Real Madrid (al vier dit seizoen, waarvan de Catalanen er drie wonnen) stelt Barça-trainer Xavi zijn betrouwbare centrale verdediger Ronald Araújo op als rechtsback, omdat hij het gevaar van Vinicius het best annuleert, maar na nog geen tien minuten had de Uruguayaan toch het nakijken. Juist Vinicius maakte een mooie dribbel door het strafschopgebied en uit zijn voorzet vanaf links belandde de bal via het hoofd van Araújo achter doelman Marc-André ter Stegen; pas zijn negende tegendoelpunt in 26 competitieduels, waarvan vier treffers van de Madrilenen.

Volledig scherm © AP

Lewandowski niet in vorm

Wat Vinicius dit seizoen voor Real betekent, leek Robert Lewandowski voor Barcelona te zijn: de man van de doelpunten. Dat is hij nog steeds, want hij is clubtopscorer met vijftien treffers in La Liga, maar sinds oktober vorig jaar stagneert zijn productie. De Pool meldde zich vol overtuiging in Spanje, met dertien treffers in zijn eerste twaalf competitiewedstrijden, maar sindsdien, met een schorsing en blessure als hinderlijke onderbrekingen, scoorde hij in tien duels nog maar twee keer.

Ook in het Camp Nou kon Lewandowski het verschil niet maken, een volledig mislukte volley was tekenend voor zijn laatste maanden; hij lijkt het meest van allen de onvoorspelbare Dembélé op rechts en de geniale Pedri op links (beide geblesseerd) te missen. De eerste wordt de laatste weken overigens aardig vervangen door Raphinha; de Braziliaan maakt belangrijke doelpunten en een afgeweerd schot van hem leidde kort voor rust tot de gelijkmaker: Sergi Roberto schoot de 1-1 binnen.

Frenkie de Jong: ‘Het ziet er heel goed uit’

,,Twaalf punten voorsprong, dat ziet er natuurlijk heel goed uit", zei een stralende Frenkie de Jong kort na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. ,,Het was natuurlijk wel een flinke opluchting dat de goal van Marco Asensio werd afgekeurd, maar buitenspel is buitenspel. Dat we daarna nog toeslaan is schitterend. De laatste maanden krijg ik veel vrijheid van de trainer om de bal te gaan halen en mijn eigen ruimtes te zoeken. Van de zomer tot aan nu is er veel veranderd, het is nu een stuk beter. Het geeft heel veel voldoening om zo te kunnen spelen. Ik speel bijna alles en ben hier heel gelukkig", zegt De Jong, die in 2021 al de Copa del Rey won met Barcelona, maar nu op weg is naar zijn eerste landstitel in zijn vierde seizoen in Spanje.

Met een overwinning zou Real het grote verschil met de koploper tot zes punten kunnen terugbrengen en nog voor enige spanning in de Liga zorgen, maar heel nadrukkelijk waren de bezoekers niet op zoek naar die zege. Alsof zij toch opnieuw verleid worden door het, deze eeuw, favoriete toernooi van de Koninklijke, de Champions League.

Barça, met Frenkie de Jong steeds meer als de ‘Modric’ van de Catalanen, de altijd aanspeelbare spil op het middenveld, zocht iets meer naar het winnende doelpunt, dat de ploeg op een schier onoverbrugbare voorsprong van twaalf punten zou brengen. Maar de ploeg wilde daarvoor geen onnodig risico nemen; ook de negen punten waren een aanzienlijke buffer voor de rest van het seizoen.

Het eindresultaat was een 2-1 waar Barça uiteindelijk nog blij mee mocht zijn. In de slotfase leek invaller Asensio Real toch de winst te bezorgen, maar via de VAR werd zijn treffer terecht afgekeurd. De Madrilenen bleven gevaarlijk met hun late slotoffensief, tot Barça uit een counter via invaller Kessié niet alleen het duel, maar ook de titelstrijd besliste.

Volledig scherm © ANP / EPA

