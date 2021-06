‘Frenkie de Jong passeert Lionel Messi en is nu de duurste speler van La Liga’

VIDEO Ongekende uitbar­sting Djokovic: ‘Ontlading van opgekropte emoties’

10:52 Novak Djokovic liet na zijn zege (6-3 6-2 6-7 (5) 7-5) op de Italiaan Matteo Berrettini zijn emoties de vrije loop en schreeuwde het uit op de gravel van het Court Philippe-Chatrier in Parijs. ,,Het was een ontlading van alle emoties die ik had opgekropt”, zei de Serviër na zijn partij, die korte tijd werd onderbroken zodat het publiek de tribunes kon verlaten vanwege de avondklok.