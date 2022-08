Frimpong de grote man bij Leverkusen met twee goals in de eerste helft

‘Monster’ Nimir Abdelaziz kan in Iran niet anoniem over straat: ‘Als held onthaald worden is leuk, voor 10 dagen’

Nimir Abdelaziz (30) is de grote ster in het team dat vandaag begint aan het WK volleybal. Niet eerder in zijn tijd bij Oranje waren de kansen op het halen van de Zomerspelen zo groot, denkt de aanvoerder. ,,Ik wil alles op alles zetten om met deze ploeg naar de Spelen te gaan.’’

11:50