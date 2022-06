Gareth Bale neemt afscheid van Real Madrid: ‘Mijn droom is werkelijkheid geworden’

,,Ik schrijf dit bericht om al mijn (voormalige) teamgenoten, trainers, staf en de fans te bedanken”, opent de Welshman zijn statement. ,,Ik kwam hier negen jaar geleden aan als een jonge man die zijn droom wilde verwezenlijken om te spelen voor Real Madrid. Om dit witte tenue te dragen en in Santiago Bernabéu te spelen, om titels te pakken en te doen waar deze club om bekendstaat: de Champions League winnen. Ik kan nu terugkijken en zeggen dat deze droom werkelijkheid is geworden en nog veel, veel meer.”



Bale maakte in 2012 de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, dat een (op dat moment) recordbedrag voor hem neertelde van 100 miljoen euro. Met de club waarvoor hij 258 keer uitkwam en 106 keer scoorde won hij driemaal de landstitel, vijf Champions Leagues en drie keer het WK voor clubs. In 2020 keerde hij voor één seizoen terug op het oude nest in het noorden van Londen. Bale had in Madrid een aflopend contract.



Waar Bale volgend seizoen voetbalt is nog niet duidelijk. Cardiff City uit thuisland Wales zou interesse hebben maar ook over een overstap naar de MLS, opnieuw Tottenham, Newcastle United en jeugdliefde Southampton worden genoemd.