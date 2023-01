Geblesseerde Tim van Rijthoven moet opgeven in kwalificatie Australian Open, ook exit Arantxa Rus

Tim van Rijthoven is uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De Nederlander gaf in Melbourne met een blessure op tegen de Zwitser Leandro Riedi in de tweede set bij een achterstand van 6-3 en 3-0. De 25-jarige nummer 111 van de wereld was als achtste geplaatst in de kwalificaties.