Gebrek aan ritme breekt Djokovic op in Monte Carlo

De Serviër knokte zich in de tweede set terug van een achterstand maar maakte in de derde set te veel fouten om het Davidovich Fokina lastig te maken.

Djokovic hield al rekening met een zware wedstrijd tegen Davidovich Fokina. ,,Vooral in het begin van de week zal ik nog niet op mijn best zijn”, voorspelde hij. “Ik moet weer in het juiste ritme komen. Ik zal me moeten verbeteren. De afgelopen drie tot vier maanden zijn echt moeilijk voor me geweest, mentaal en emotioneel. Dit is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt.”