Geen medaille shorttracksters op relay in Salt Lake City

De shorttrackers hadden zich in Salt Lake City niet geplaatst voor de finale. Het Nederlandse viertal was al in de kwartfinales uitgeschakeld. De zege ging net als een week eerder naar Hongarije.

Op de mixed-relay, een nieuw onderdeel dat in 2022 olympisch is, veroverde Nederland net als een week eerder in Calgary zilver. Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Lara van Ruijven en Suzanne Schulting moesten alleen Hongarije voor laten gaan.