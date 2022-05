Geen Premier League en Champions League voor Liverpool, maar spelers en supporters vieren toch feest

Liverpool-coach Jürgen Klopp riep de supporters gisteravond na de finale op om ondanks de teleurstelling zijn spelers toe te juichen tijdens een parade door de stad. ,,Zelfs als niemand op deze wereld begrijpt waarom we zo’n parade hebben, gaan we het toch doen”, zei Klopp daarover na de teleurstellende avond in het Stade de France in Parijs, waar veel Liverpool-fans ook buiten het stadion een vervelende avond beleefden. ,,Ik hoop dat iedereen die in de gelegenheid is naar Liverpool komt om met elkaar een fantastisch seizoen te vieren. Het is niet geëindigd zoals we wilden, maar zo zijn de feiten.”



The Reds wonnen dit seizoen wel de finales van de League Cup (27 februari) en de FA Cup (14 mei). Op Wembley werd Chelsea tot twee keer toe na strafschoppen verslagen. De ploeg van Klopp greep in de Premier League net naast de titel. Manchester City had na 38 wedstrijden een punt meer, nadat met drie goals in zes minuten een 0-2 achterstand tegen Aston Villa werd goedgemaakt. In de finale van de Champions League lukte het Liverpool maar niet om de uitblinkende doelman Thibaut Courtois van Real Madrid te passeren. De Spaanse kampioen pakte de winst dankzij een goal van Vinícius Júnior na 59 minuten.