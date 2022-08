Geen prik, geen US Open voor Novak Djokovic? ‘Het is oneerlijk, bullshit’

Door Rik Spekenbrink



Aan zijn keukentafel in Californië gaat John McEnroe eens goed rechtop zitten. Hier wil hij wel wat over zeggen. Of hij het eerlijk vindt dat Novak Djokovic niet naar de Verenigde Staten mag vliegen en dus de US Open, die maandag begint, moet missen? ,,Nee!’’, verheft McEnroe (63), in gesprek met Europese tennisjournalisten, zijn stem. ,,Het is oneerlijk. Het is bullshit. Het is een grap.’’