Gehavende Rafael Nadal overleeft zinderende vijfsetter: ‘Ik dacht aan opgeven’

Met videoRafael Nadal blijft in de race voor de titel op Wimbledon. De met fysieke problemen kampende Spaanse grootheid overleefde op Center Court een even loodzware als zinderende partij tegen de Amerikaanse Taylor Fritz, die uiteindelijk ten onder ging in een super tiebreak. Daardoor blijft Nadal in de race voor een Calendar Grand Slam: 6-3 5-7 6-3 5-7 6-7 (3-10).

De 22-voudig Grand Slam-winnaar had last van een buikspierblessure, waardoor hij zich lastiger dan normaal over het heilige gras in Londen kon bewegen. De Spanjaard was diverse keren genoodzaakt een dokter de baan op te roepen. De fysieke ongemakken én het sterke spel van Fritz, de nummer veertien van de ATP-ranking, dwongen Nadal om tot het uiterste te gaan.

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP Op zijn tweede wedstrijdpunt maakte Nadal het af met een forehandwinner, waarna het publiek op het Centre Court uitzinnig van vreugde was. Nadal,die zich terugknokte na een 2-1 achterstand, bleef de hele wedstrijd ingetogen en was bij vlagen onherkenbaar. Het leek er na de derde set zelfs even op dat hij zou gaan opgeven. De vader van Nadal leek hem ook met gebaren het advies te geven de strijd te staken.

De nummer 4 van de wereld wees de adviezen af en dwong zowaar een vijfde set af, waarin hij de Amerikaan halverwege brak. Fritz brak echter gelijk weer terug en was bij 5-4 en 6-5 een game verwijderd van de zege. In de matchtiebreak liep Nadal, die bijna de hele wedstrijd aanzienlijk zachter serveerde dan gewoonlijk, uit naar 5-0 en tijdens de laatste punten werd het geen moment meer spannend.

,,Ik geniet van het spelen van dit soort wedstrijden’’, zei Nadal na afloop. ,,Het was een zware middag tegen een geweldige speler.’’ Zijn blessure speelde hem bijna parten. ,,Het voelt nu oké, maar ik moest een manier vinden om terug te komen in de wedstrijden. Ik dacht aan opgeven. Op veel momenten dacht ik: het gaat me niet lukken om deze partij af te maken, maar het publiek gaf me veel energie.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nadal blijft daardoor kans maken om alle vier de Grand Slams dit jaar op zijn naam te schrijven. Eerder dit jaar won de 36-jarige Spanjaard zowel Australian Open als Roland Garros. Dat bracht het aantal gewonnen grote toernooien op 22. Daarmee blijft hij rivalen Novak Djokovic en Roger Federer (beiden 20) voor. Onduidelijk is logischerwijs nog of de blessure van Nadal invloed heeft op zijn deelname aan de halve finale van komende vrijdag.

Nadal behoort dankzij zijn overwinning tot de vier laatste kanshebbers in strijd om de Wimbledon-titel. Novak Djokovic en Cameron Norrie vechten samen uit wie zich in de eindstrijd mag melden, terwijl Nick Kyrgios te sterk was voor Cristian Garín: 4-6 3-6 6-7 (5-7).

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: