Gelderse clubs nemen het op tegen eredivisionisten in KNVB-beker

'Kutkeeper' lacht nu om film over Achilles'29: 'Net Comedy Capers'

21:05 GROESBEEK - Ongewild stond Robbert te Loeke de afgelopen weken in het middelpunt van de belangstelling. De ex-profvoetballer zou een 'kutkeeper' zijn. Althans, dat zegt Eric Meijers als trainer van Achilles'29 in de film 'Voetbal is Oorlog'.