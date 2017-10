Gelukkig hebben we sporthelden genoeg

In de Formule 1 haalt een jongen uit Limburg drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in en zegt: ,,Zo doen we dat.’’ Op de al eeuwen door donkere vrouwen beheerste sprintnummers van de atletiek komt ineens een blonde vrouw voorbijgesneld en wordt wereldkampioen. En in de bijna opgegeven wielersport wint de ene na de andere Nederlander, met de Giro-zege van Tom Dumoulin als absoluut pronkstuk.

Juist nu het Nederlandse voetbal is weggezakt in een diep moeras komen tal van andere sporters en sporten bovendrijven. Niet alleen in het veldrijden, hockey en schaatsen, ook in grote, mondiale sporten. De handbalsters, volleybalsters, wielrenners en shorttrackers, allemaal doen ze mee om de hoofdprijzen. Nu ons weer een voetbalzomer zonder eindtoernooi wacht, verschuift de aandacht automatisch naar andere sporten. En de keuze is reuze. Nieuwe sportverhalen worden geschreven, nieuwe helden staan op. En ze zijn ook nog eens authentiek, uitgesproken en aanraakbaar.

Soms een beetje plat

Estavana Polman vertelde onlangs in deze krant dat ze na haar zwangerschap soms in haar broek piest als ze tijdens de training een actie maakt. En dat ‘alles daar beneden eerst goed moet komen’. Te veel details? Zo is Polman. Echt en eerlijk, soms een beetje plat. Het succes van de handbalsters de afgelopen jaren of haar showbizzrelatie met Rafael van der Vaart hebben dat niet veranderd. Kjeld Nuis noemde zijn grootste concurrent Pavel Koelizjnikov een valsspeler en weigerde hem de hand te schudden, nadat de Rus op het gebruik van meldonium was betrapt. Niet zo diplomatiek misschien, maar Nuis is niet het type dat eerst tot tien telt voordat hij antwoord geeft. Dit is wat hij vindt, klaar. Als je daarna twee wereldtitels wint, heb je recht van spreken.

Allemaal sporters die weten dat het erbij hoort, dat ze er een deel van hun boterham mee beleggen. De media. Sven Kramer heeft in zijn carrière nog nooit een schaatsbaan verlaten zonder zijn verhaal te doen, zelfs niet na De Wissel tijdens de Spelen van 2010. Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is altijd en overal te bellen en wisselt grappen en grollen net zo makkelijk af met serieuze uitspraken over zeeën vol plastic die het milieu bedreigen. Omdat hij weet dat er naar hem, tweevoudig olympisch kampioen, wordt geluisterd.

Durven te falen

Deze karakters gaven de Nederlandse sport afgelopen jaren kleur. Presteren in de wedstrijd, benaderbaar en eerlijk daarbuiten. Niet dat beschikbaarheid voor de media de enige maatstaf is voor hun groeiende populariteit. Dafne Schippers is al een paar jaar moeilijk benaderbaar. Als ze niet wint, komt de stoom uit haar oren en is ze een paar minuten na haar race vertrokken. Maar het is wel een persoonlijkheid met lef, met bravoure. Ze had kunnen kiezen voor een veilig bestaan in de luwte van de meerkamp, maar ging voor het hoogst haalbare, met alle risico’s van dien. Tom Dumoulin reed geen Vuelta omdat hij alles op het WK zette. Had hij daar niet gewonnen, dan had hij gefaald. Juist dat, het durven te falen, kenmerkt deze generatie sporters.