Gemengde gevoelens bij De Graafschap en NEC na oproep kabinet: ‘Hoor het graag als er een medicijn is om te blijven zitten’

De ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) benadrukten vrijdag in een gesprek met de KNVB dat de clubs zich aan de regels moeten houden en dat anders mogelijk de maatregelen worden aangescherpt.



,,Twee derde van het stadion mag worden gebruikt en het is geplaceerd. Dat betekent met je kont op een stoel zitten. Dat willen we aanstaand weekend echt beter zien dan de afgelopen keren”, zei De Jonge.



Wilco van Schaik van NEC heeft begrip voor het standpunt van het demissionaire kabinet. ,,Maar de afspraken zijn niet duidelijk geweest over en weer, want anders hadden we het echt wel anders gedaan. Vorig seizoen was het overal geplaceerd”, zegt hij.