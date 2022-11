Genoeg clubvoetbal tijdens het WK: KKD, FA Cup, Championship en Manchester United naar Spanje

Geen zin in het WK in Qatar, maar wel in voetbal de komende maand? Gelukkig gaat het amateurvoetbal gewoon door, maar in het profvoetbal is er de komende weken ook nog genoeg te zien. Een overzicht, met daarbij ook de data waarop de Europese competities weer van start gaan.

Keuken Kampioen Divisie

De eredivisie ligt door het WK liefst acht weken stil, maar van een winterstop is in de Keuken Kampioen Divisie eigenlijk geen sprake. Deze week zijn er van woensdagavond tot zondagmiddag nog tien wedstrijden. FC Dordrecht en Willem II trappen zondag om 14.30 uur af aan de Krommedijk. Een halfuurtje na het laatste fluitsignaal daar beginnen gastland Qatar en Ecuador aan het WK. Op maandag (17.00 uur) speelt dan ook Oranje de eerste wedstrijd tegen Senegal.



De WK-finale in Qatar wordt gespeeld op zondag 18 december (16.00 uur), maar een week daarvoor wordt de KKD al hervat met acht wedstrijden op de zondagmiddag en twee op de maandagavond. Dat botst bovendien niet met het WK. Op 9 en 10 december zijn de kwartfinales in Qatar, op 13 en 14 december de halve finales.

Even tot rust komen tijdens het WK zit er niet in voor Dirk Kuyt en ADO Den Haag.

FA Cup

Zin in een obscuur potje in Engeland de komende weken? Bristol Rovers tegen Boreham Wood of Sheffield Wednesday tegen Mansfield Town? Dat kan ook gewoon. Op 26 en 27 november wordt de tweede ronde van de FA Cup gespeeld. De winnaars uit deze ronde gaan door naar de derde ronde, waarin de 20 clubs uit de Premier Leauge en de 24 clubs uit Championship instromen. Die wedstrijden worden in het weekend van 7 en 8 januari gespeeld.

Championship

In het Championship, League One en League Two zitten liefst 24 clubs, wat betekent dat alle clubs al 46 wedstrijden moeten spelen. Daarna moeten ook nog play-offs om promotie worden gespeeld, dus voor een onderbreking van een maand voor het WK is geen ruimte. Dat gebeurt dan ook maar half in Engeland, want op 3 december staat het inhaalduel Sunderland - Millwall (met Zian Flemming) al op het programma en een week later beginnen alle 24 clubs weer aan de competitie.



In League One en League Two ligt de competitie alleen in het weekend van 26/27 november even stil. Ashton United, dat uitkomt op het zevende niveau van Engeland, heeft een verzoek ingediend bij Manchester City om Erling Haaland voor 28 dagen te huren. Een antwoord bleef tot op heden uit.

Women's Champions League

Tijdens het WK zijn er ook vier speelrondes in de UEFA Women's Champions League. Jackie Groenen en Lieke Martens spelen met PSG onder meer tegen Real Madrid en Chelsea, terwijl Vivianne Miedema het met Arsenal opneemt tegen het Olympique Lyon van Daniëlle van de Donk.

Oefenduels

Clubs kunnen tijdens het WK natuurlijk niet vijf weken de deuren sluiten en daarna weer vanaf nul beginnen. De meeste spelers zullen nu zo'n twee weken vakantie krijgen, maar worden daarna weer op de club verwacht om hun fitheid niet helemaal kwijt te rkaen. Feyenoord belegt in december een trainingskamp in het zuiden van Portugal, waar Arne Slot aan de slag gaat richting de tweede seizoenshelft. Ook zijn er veel oefenwedstrijden gepland. Zo speelt het Manchester United van Erik ten Hag op 7 en 10 december in het zuiden van Spanje tegen Cádiz en Real Betis.

Herstart competities

Een serieuze winterstop in de Bundesliga, waar de competitie ruim twee maanden stil zal liggen. De eredivisie gaat op vrijdag 6 januari weer verder, maar in België pakken ze de draad vijf dagen na de WK-finale alweer op. Voetballen op Boxing Day is ook dit seizoen een traditie die gewoon in stand wordt gehouden, al worden de wedstrijden in de Premier League al jaren en zo ook nu uitgesmeerd over de periode rond kerst en de jaarwisseling. Elf dagen op rij zal er Engels topvoetbal te zien zijn, met Chelsea - Manchester City als afsluiter op donderdag 5 januari. In Spanje wordt de competitie hervat in het weekend van de jaarwisseling, dus Frenkie de Jong en Karim Benzema kunnen we na het WK weer volgen met oliebollen in de hand.

Vrijdag 23 december: Jupiler Pro League met AA Gent - Standard Luik

Maandag 26 december: Premier League met Brentford - Tottenham Hotspur

Woensdag 28 december: Ligue 1 met Paris Saint-Germain - Strasbourg

Woensdag 28 december: Liga Portugal met FC Porto - Arouca

Zaterdag 31 december: La Liga met FC Barcelona - Espanyol

Woensdag 4 januari: Serie A met Salernitana - AC Milan

Vrijdag 6 januari: Eredivisie met FC Twente - FC Emmen

Vrijdag 20 januari: Bundesliga met RB Leipzig - Bayern München

