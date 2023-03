Gerwyn Price wint wéér van Michael van Gerwen en klopt ook Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode wel verder

Tegen een ontketende Price was Noppert echter niet opgewassen. The Iceman gooit het hele toernooi al gemiddeldes boven de honderd en dat lukte hem ook in de halve eindstrijd weer (110,79). Noppert zette daar een score van 92,37 per drie pijlen tegenover.

Van Gerwen niet opgewassen tegen ‘The Iceman’

Van Gerwen had in de middag al overtuigend afgerekend Dimitri van den Bergh (6-2) en stond in de kwartfinale tegenover Price. De ontmoeting was een herhaling van de Premier League-finale van afgelopen donderdag. De Welshman was toen met 6-1 te sterk voor Mighty Mike en legde in die partij een gemiddelde van bijna 115 punten aan de dag.