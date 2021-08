Geschokte reacties op overlijden van Kyle Anderson (33): ‘Darts zal niet meer hetzelfde zijn’

Anderson kampte met depressies. Hij groeide op in het westen van Australië in een familie met Aboriginal-roots, maar liet al jonge leeftijd huis en haard achter om toernooien in Engeland te spelen. Eerder dit jaar leverde Anderson zijn PDC Tourkaart in vanwege de geboorte van zijn tweede zoon. Hij koos ervoor bij zijn gezin in Australië te blijven wonen en voorlopig alleen in eigen land wedstrijden te gooien. Zijn vijf jaar oudere broer Beau Anderson was van 2006 tot 2017 ook professioneel darter en deed in 2014 mee aan het WK in Londen.



Kyle deed zeven keer mee aan het WK darts van de PDC. Hij kwam vier keer tot de tweede ronde. In 2016 werd hij uitgeschakeld door Vincent van der Voort, twee jaar later door Raymond van Barneveld. ‘The Original’, zoals zijn bijnaam luidde, begon al op zijn zesde met darts en bleek al snel talent te hebben. Van 2006 tot 2012 kwam hij uit in de inmiddels opgeheven dartsbond BDO, de afgelopen negen jaar was hij actief in de Professional Darts Corporation. Anderson werd geboren in Subiaco aan de westkust van Australië, maar woonde de afgelopen jaren in het Engelse Nottingham.