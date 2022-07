Geschorste ruiter Bart Bles: ‘Waarschijnlijk het verkeerde glas gepakt’

Babbericher Bles, al jaren een topruiter in Nederland, zag zaterdagmiddag in Westervoort vanaf de zijlijn hoe zijn stalruiter Abbas Kahn uit India buiten de prijzen viel.

De 41-jarige Bles testte in april positief tijdens de dopingcontrole op het Nederlands kampioenschap springen in Deurne. Hij moest zijn zilveren medaille inleveren en hij is sindsdien voorlopig geschorst. Over de uitspraak van de definitieve schorsing lijkt Bles zich niet veel zorgen te maken. Hij rekent op coulance bij de paardenbond, die het definitieve oordeel moet geven.