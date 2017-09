‘Gewond’ Vitesse jaagt op zeldzame zege bij Ajax

ARNHEM – Vitesse maakt zich op voor de tweede reis in één week naar Amsterdam. ‘Gewond’ door het bekerechec bij Swift jaagt de Arnhemse eredivisionist zondag op een zeldzame zege bij Ajax. In het Gelderse kamp heerst hoogspanning.

Vijf keer won Vitesse in de eredivisie in Amsterdam van Ajax. De laatste keer dateert van 2 november 2013, met de 0-1 in de slotminuut van Valeri Qazaishvili. Van de huidige spelersgroep maakte alleen Guram Kashia dat duel nog mee.

Traditie

Ajax en Vitesse bouwden in Amsterdam een traditie op. De clubs troffen elkaar 32 keer in de eredivisie. Nooit was er een gelijkspel. Ajax won 27 keer.

Bij Ajax staat Klaas-Jan Huntelaar voor een jubileum. De Achterhoeker kan zijn vijftigste eredivisiewedstrijd voor de club in de Arena spelen. In zijn voorgaande 49 duels kwam hij tot 42 goals en negen assists.

Matavz

Vitesse moet aan de bak in Amsterdam. De Arnhemse club verloor de laatste twaalf competitiewedstrijden tegen een club uit de traditionele top drie van Nederland en scoorde in deze twaalf duels in totaal slechts twee keer.