Giovanni van Bronckhorst verwacht spannende strijd met PSV: ‘De verschillen zullen klein zijn’

Rangers FC hoopt zich ten koste van PSV voor het eerst in ruim tien jaar weer te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. ,,De verschillen zullen klein zijn als ik de twee teams vergelijk”, zei trainer Giovanni van Bronckhorst maandag in zijn vooruitblik op het eerste duel tussen de twee clubs van dinsdag.

,,Het verlangen naar de Champions League is bij beide clubs enorm groot. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor twee fantastische wedstrijden. Zij hebben verschillende wapens, maar die hebben wij ook.”

Rangers FC deed in het seizoen 2010/2011, onder de naam Glasgow Rangers, voor het laatst mee aan de groepsfase van de Champions League. Voor PSV is het ook alweer vier jaar geleden. ,,PSV heeft een hoop ervaring ingekocht met onder anderen Luuk de Jong. Ze hebben een duidelijke speelwijze. Het is gewoon een erg goede ploeg”, aldus Van Bronckhorst, die goed bevriend is met PSV-coach Ruud van Nistelrooij. Beide internationals maakten deel uit van de selectie van Oranje tijdens de EK’s van 2004 en 2008 en het WK van 2006.

,,Ruud was in Oranje een fijne speler om mee te voetballen, heel toegankelijk”, vertelde Van Bronckhorst. ,,Hij was een geweldige spits voor ons. Daarna heeft hij de stap naar het trainerschap gemaakt. Ik dacht niet dat Ruud een trainer zou worden, maar dat dacht ik van mezelf ook niet. Bij Phillip Cocu, Peter Bosz en Frank de Boer had ik dat wel. Ruud heeft het langzaam opgebouwd en staat nu op eigen benen. Hij krijgt veel steun binnen PSV, zoals ik die steun ook bij Feyenoord had.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij viert de overwinning bij Go Ahead Eagles met de fans. © Pro Shots / Stefan Koops

‘Een uitgebalanceerd team’

PSV kent een uitstekende start van het seizoen, met winst van de Johan Cruijff Schaal op Ajax (5-3), de ontsnapping na verlenging tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League en zeges op FC Emmen (4-1) en bij Go Ahead Eagles (2-5) in de Eredivisie.

Roy Makaay, assistent van Van Bronckhorst, zat zaterdag in Deventer op de tribune om PSV te analyseren. ,,PSV heeft goede koppers en dreiging aan de zijkant met creativiteit en snelheid”, aldus Van Bronckhorst. “Het is een uitgebalanceerd team. Ook zij hadden vorig seizoen de teleurstelling van het niet halen van de groepsfase. Zij hebben dezelfde drang als wij, maar er is nog maar één ticket.”

PSV strandde vorig seizoen in de play-offs tegen Benfica, Rangers verloor in de derde voorronde van Malmö. Steven Gerrard was toen nog de trainer van de Schotse club. Van Bronckhorst volgde hem in november op en bereikte met de ploeg uit Glasgow de finale van de Europa League.