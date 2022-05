Go Ahead Eagles strikt RKC-spits, Mbappé persoonlijk rond met Real Madrid

Toekomst ongewis, maar Letsch zet nieuwe seizoen Vitesse uit: vier scenario’s voor voorberei­ding

ARNHEM - De club staat te koop, de slagkracht op de transfermarkt is onduidelijk en zijn eigen toekomst is ongewis. Maar trainer Thomas Letsch stippelt samen met technisch directeur Benjamin Schmedes de voorbereiding van Vitesse op het nieuwe seizoen uit. Er liggen vier scenario’s klaar in Arnhem.

16 mei