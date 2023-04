Goal Sinisterra niet genoeg voor Leeds in degradatiekraker, Kompany en Maatsen kampioen met Burnley

Sinisterra kopte in de twintigste minuut een voorzet van Jack Harrison binnen bij de tweede paal, nadat vroeg in de wedstrijd al een fraaie goal van Leicester City-middenvelder Youri Tielemans was afgekeurd na ingrijpen door de VAR. Het was voor de 23-jarige linksbuiten uit Colombia, die voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, zijn zevende goal in 22 optredens voor Leeds United. Lang kon Sinisterra niet genieten van zijn goal, want tien minuten later moest hij het veld al verlaten na een overtreding van Caglar Söyüncü.



Crysencio Summerville verving Sinisterra en Leeds United leek lang op weg naar drie zeer belangrijke punten, maar opnieuw ging het mis voor de club die de afgelopen weken in eigen stadion al ruim verloor van Crystal Palace (1-5) en Liverpool (1-6). Nu zorgde Jamie Vardy in de 80ste minuut voor de gelijkmaker namens Leicester City, de kampioen van de Premier League van 2016 die zeven jaar later moet vrezen voor degradatie. In de 90ste minuut kreeg Leeds-spits Patrick Bamford nog een enorme kans op de 2-1, maar hij tikte de bal van dichtbij naast.

Leeds United en Leicester City staan nu zestiende en zeventiende met 30 en 29 punten. Nummer achttien Everton kan de twee donderdagavond voorbij, maar moet daarvoor wel nummer drie Newcastle United verslaan op Goodison Park. Wolverhampton Wanderers deed goede zaken met een 2-0 zege op Crystal Palace. De clubs staan nu twaalfde en dertiende met allebei 37 punten.

Volledig scherm Jack Harrison feliciteert Luis Sinisterra na zijn goal tegen Leicester City. © AFP

Aston Villa naar vijfde plaats

Aston Villa won vanavond met 1-0 van Fulham door een goal van verdediger Tyrone Mings na 21 minuten. Aston Villa is bezig aan een enorme opmars onder de Spaanse coach Unai Emery, die begin november werd weggekocht bij Villarreal na het ontslag van Steven Gerrard na de 3-0 nederlaag bij Fulham. Onder Emery pakte Aston Villa sindsdien 42 van de mogelijke 60 punten in twintig competitieduels.



De club uit Birmingham staat nu vijfde in de Premier League met een punt meer dan Tottenham Hotspur. De club uit Londen verloor zondag met liefst 6-1 bij Newcastle United, waarna interim-coach Cristian Stellini ook aan de kant werd geschoven. Nu staat voormalig middenvelder Ryan Mason (31), die in 2016 al vroeg moest stoppen met voetballen door een zware hoofdblessure, voor de groep bij Spurs. De club van Arnaut Danjuma speelt donderdagavond de thuiswedstrijd tegen Manchester United, dat samen met Newcastle United wel zeker lijkt van een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Kompany en Maatsen kampioen met Burnley

Burnley heeft de titel veroverd in het Championship, nadat de vorig jaar gedegradeerde club achttien dagen geleden al promotie veiligstelde met een 1-2 overwinning bij Middlesbrough. Vanavond won de club van de Belgische coach Vincent Kompany (37) en de Vlaardingse linksback Ian Maatsen (21) de altijd beladen derby bij Blackburn Rovers met 0-1. De Belgische buitenspeler Manuel Benson werd de matchwinner in de kampioenswedstrijd op Ewood Park met een prachtige uithaal na 66 minuten. Benson speelde in het seizoen 2020/2021 nog dertien duels op huurbasis voor PEC Zwolle, waarin hij niet tot scoren kwam. Afgelopen zomer maakte de 1,69 meter lange linkspoot voor 4 miljoen euro de overstap van Royal Antwerp FC naar Burnley, waar hij vanavond zijn dertiende goal van het seizoen maakte.

Na het laatste fluitsignaal werd het nog even onvriendelijk, nadat spelers van Blackburn Rovers de festiviteiten van Burnley-spelers in hun stadion niet helemaal konden waarderen. Uiteindelijk werd het nog een groot feest bij het uitvak, waar ook Kompany zich liet gaan in de euforie. De 37-jarige Belg zou na een uitstekend eerste jaar als coach in Engeland (na drie derde plaatsen met Anderlecht) op het lijstje staan bij zowel Chelsea als Tottenham Hotspur, de twee worstelende Londense clubs die een nieuwe coach zoeken voor volgend seizoen.

Jon Dahl Tomasson is met Blackburn Rovers nog in de race voor een ticket voor de play-offs om promotie, maar na een slechte reeks (vier punten in zeven duels) staat de landskampioen van 1995 nu achtste in het Championship. De nummers drie tot en met zes spelen de play-offs om promotie, Sheffield United gaat als nummer twee met Burnley rechtstreeks mee naar de Premier League.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

