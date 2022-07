Goed nieuws voor Lionesses: Wiegman test negatief en keert terug voor kwartfinale EK vrouwen

Wiegman moest de laatste wedstrijd van de groepsfase aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. De coach uit Den Haag zag haar ploeg, die al verzekerd was van een plek in de volgende ronde van het Europees kampioenschap, zonder moeite winnen van Noord-Ierland (0-5). Het was de enige wedstrijd die Wiegman miste. De oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen keert terug voor de kwartfinale tegen Spanje, die om 21.00 uur van start gaat.

Engeland is torenhoge favoriet voor de titel van het EK in eigen land. In de groepsfase pakten de Lionesses negen punten, met indrukwekkend doelsaldo. Engeland scoorde al veertien keer en kreeg geen doelpunten om de oren. Wiegman legde daarmee de basis voor wat haar tweede EK-titel op rij moet worden, na de gewonnen hoofdprijs met Oranje in 2017.

Corona

Corona slaat tijdens het EK in Engeland flink om zich heen. Ook de Oranje Leeuwinnen kregen al enkele dompers te verwerken. Jackie Groenen en Vivianne Miedema misten beiden een duel in de groepsfase na een positieve test. Groenen keerde al terug voor de laatste wedstrijd, terwijl ook Miedema voldoende is hersteld voor een rentree. Oranje treft komend weekend Frankrijk.