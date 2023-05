Gokschandaal kost Brentford-topscorer Ivan Toney schorsing van acht maanden

Toney, die een keer voor het nationale elftal uitkwam, was dit seizoen één van de absolute sterkhouders bij The Bees. In 33 competitiewedstrijden scoorde hij maar liefst twintig keer en deelde hij vier assists uit. Hij is de nummer 3 van de topscorerslijst in Engeland. Alleen Erling Haaland (Manchester City, 36 doelpunten) en Harry Kane (Tottenham Hotspur, 27 treffers) scoorden dit seizoen vaker.