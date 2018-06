Golden State Warriors opnieuw NBA-kampioen

Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd in eerste twee trainingen

0:50 Max Verstappen was al de meest besproken coureur in Canada, vandaag bleek hij ook de snelste. Tot twee keer toe, zelfs. In beide vrije trainingen, voor het eerst dit seizoen. Op de hypersofts stond er op het Circuit Gilles Villeneuve geen maat op de Limburger van Red Bull Racing, die 's morgens een snelste ronde van 1.13,302 klokte en 's middags zelfs tot 1.12,198 kwam.