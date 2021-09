Golf aan supportersrellen in Frans voetbal: ‘Alstublieft, alstublieft, welke beelden levert dit op?’

Podcast | ‘Doelsaldo van Ajax is nu al ongekend’

22 september Ajax won het midweekse duel met Fortuna Sittard vrij eenvoudig. Het werd in Limburg 0-5. Daarmee hebben de Amsterdammers na zes competitieduels een doelsaldo van 27 voor en 1 tegen. Over die start praat presentator Etienne Verhoeff in deze AD Voetbalpodcast met Johan Inan.