Gravenberch en Mazraoui openen Bundesliga-seizoen met Bayern tegen winnaar Europa League

De wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt is niet het eerste officiële duel van de twee voormalig Ajacieden in dienst van Der Rekordmeister . Op 30 juli speelt Bayern de wedstrijd om de Supercup tegen RB Leipzig en dus kunnen Gravenberch en Mazraoui dan meteen de eerste prijs met hun nieuwe club pakken.

Bayern München werd de afgelopen tien jaar kampioen van Duitsland en is ook dit seizoen weer de absolute topfavoriet. De laatste club die FC Hollywood van de titel wist te houden was Borussia Dortmund in 2012. Het is dan ook voor de tiende keer op rij dat Bayern het seizoen opent, aangezien het traditie is in Duitsland dat de regerend kampioen de eerste wedstrijd speelt.