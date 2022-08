Gray voorkomt derde nederlaag op rij voor Everton, Tete boekt met Fulham eerste zege

Brennan Johnson uit Wales zette Nottingham in de 81ste minuut op voorsprong, waarna Demarai Gray in de 88ste minuut met de gelijkmaker voor wat opluchting zorgde bij Lampard en Everton. De club pakte na nederlagen tegen Chelsea en Aston Villa zodoende zijn eerste punt van het seizoen.



Leicester City verloor van Southampton (1-2) en heeft na drie speelronden ook pas 1 punt. De Schotse invaller Ché Adams maakte beide doelpunten voor Southampton. Bij Leicester ontbrak verdediger Wesley Fofana in de selectie. Volgens Brendan Rodgers zat hij niet in het juiste “frame of mind“, te midden van onderhandelingen tussen Chelsea en zijn club. Fofana zelf is al akkoord over een transfer die hem voor zes jaar aan Chelsea zou verbinden.