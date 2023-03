Gregg Berhalter vrijgepleit na rel over huiselijk geweld; mogelijke terugkeer als bondscoach VS

Gregg Berhalter kan mogelijk zijn functie als bondscoach van de Verenigde Staten weer oppakken. De oud-speler van Zwolle, Sparta en Cambuur is vrijgepleit in een onderzoek naar huiselijk geweld, bleek maandag uit het rapport van een onderzoekscommissie.

Het contract van Berhalter was formeel op 31 december afgelopen. Er zijn nu geen juridische belemmering meer om terug in dienst te nemen. Het bondscoachschap wordt nu op interim-basis vervuld door Anthony Hudson.

De Amerikaanse bond deed onderzoek naar een incident van 31 jaar geleden. Berhalter heeft destijds zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Rosalind een schop gegeven. Het was de moeder van middenvelder Gio Reyna die het voorval uit 1991 oprakelde uit frustratie over het feit dat Berhalter haar zoon had bekritiseerd om zijn houding op het WK in Qatar.

‘Op basis van de feiten die tijdens het onderzoek zijn verkregen, leidt de juridische analyse van Alston & Bird tot de conclusie dat het incident in 1992 een werkgever er niet van weerhoudt meneer Berhalter in dienst te nemen’, aldus het rapport. De onderzoekers zeiden dat ze onder de indruk waren van Berhalters “openhartigheid en houding” tijdens het onderzoek en dat hij volledig en uitgebreid had meegewerkt.

Geen medewerking van de Reyna’s

Ze zeiden echter “minder onder de indruk” te zijn van de medewerking van de Reyna’s. ‘Na verschillende pogingen om een ​​interview te plannen, hebben we op 29 december twee korte telefoongesprekken gehad met mevrouw Reyna, en het is ons daarna niet gelukt om een ​​vervolggesprek met haar -of enig gesprek met meneer Reyna- te hebben’, zo is in het rapport te lezen.

De Amerikanen speelden onder leiding van Berhalter een goed WK, waarin ze reikten tot de achtste finales. Daarin was het Nederlandse elftal te sterk.