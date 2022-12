Griezmann schittert met roze haar voor Atlético Madrid, Toulouse hard onderuit in Marseille

Met videoAtlético Madrid heeft de Spaanse competitie met een 2-0 overwinning op Elche, de hekkensluiter in La Liga. Het team van Diego Simeone kon een goede herstart na het WK goed gebruiken en blijft nu enigszins in het spoor van FC Barcelona en Real Madrid.

Atlético Madrid klom door de overwinning van de zesde naar de derde plek in La Liga. Het team van Simeone staat nu op 27 punten. Dat zijn twee punten meer dan Real Betis en Athletic Bilbao, die eerder op de avond niet tot scoren kwamen in Sevilla. Atlético staat tien punten achter op koploper FC Barcelona, dat op oudjaarsdag (14.00 uur) de competitie hervat met de stadsderby tegen RCD Espanyol in Camp Nou.



WK-gangers João Félix (‘56) en Álvaro Morata (‘74) maakten vanavond de goals in Wanda Metropolitano. De twee aanvallers deden op aangeven van Antoine Griezmann, die elf dagen na de verloren WK-finale met Frankrijk met roze haar aan de aftrap verscheen in Madrid.

Griezmann ging tien minuten voor tijd onder een staande ovatie van het veld. De afgelopen twee avonden kwamen met Raphaël Varane en Kylian Mbappé al twee andere grote namen weer in actie, kort na hun tweede WK-finale.



Elche-verdediger Gonzalo Verdú en Mario Hermoso van Atlético zagen voor het eerste doelpunt al rood. Verdú haalde een doorgebroken speler neer, terwijl Hermoso twee gele kaarten kreeg. Domingos Quina (Elche) zag in de slotfase eveneens twee keer geel.

Volledig scherm

Lens schiet weinig op met puntje in Nice

RC Lens heeft de achterstand op koploper Paris Saint-Germain groter zien worden tijdens de herstart van de Franse competitie. De nummer twee van de Ligue 1 speelde met 0-0 gelijk op bezoek bij middenmoter OGC Nice.

Bij Nice speelde Pablo Rosario de hele wedstrijd mee als centrale verdediger. Door het gelijkspel van Lens groeide de achterstand op koploper Paris Saint-Germain naar zeven punten. De ploeg uit de Franse hoofdstad won gisteravond al met 2-1 van Strasbourg door een benutte strafschop van Kylian Mbappé in de blessuretijd, nadat Marquinhos eerst in het juiste en daarna in zijn eigen doel had gescoord.



Op nieuwjaarsdag (20.45 uur) speelt Lens in het eigen Stade Bollaert-Delelis tegen PSG, waarmee er dus direct een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld in de Franse titelstrijd. PSG zal het in Lens wel moeten doen zonder Neymar. De Braziliaan kreeg gisteravond twee gele kaarten van scheidsrechter Clément Turpin. De eerste voor een klap tijdens een duel, de tweede voor een opzichtige schwalbe.

Olympique Marseille staat vier punten achter Lens. De nummer drie van de ranglijst was vanavond in het Stade Vélodrome met 6-1 te sterk voor Toulouse. De Nederlander Branco van den Boomen maakte vanaf de stip de enige treffer van de bezoekers. Ook Stijn Spierings en Thijs Dallinga stonden in de basis bij Toulouse. De in Rotterdam geboren aanvaller Zakaria Aboukhlal, die deze maand met Marokko vierde werd op het WK, viel nog in.

Volledig scherm Branco van den Boomen en Stijn Spierings, de Nederlandse middenvelders van Toulouse.

De cijfers van Ligue 1

Bekijk onderaan dit artikel alle uitslagen, het programma, de stand én alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Programma en uitslagen Ligue 1

Stand Ligue 1

Statistieken Ligue 1

