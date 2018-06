Groeneveld verhuist van NEC naar Belgische kampioen Club Brugge

Groeneveld (21) wilde weg bij NEC, nadat de Nijmeegse club er afgelopen seizoen niet in was geslaagd de eredivisie te bereiken. Met Brugge heeft de eerstedivisionist uit Gelderland nu een akkoord bereikt.

NEC doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. Wel is er een bonusconstructie in de overeenkomst opgenomen. Verder is er een clausule voor een doorverkooppercentage. Groeneveld moet bij de Belgische club nog de medische keuring doorstaan.

,,De afgelopen periode was er veel interesse voor Arnaut", verklaart technisch directeur Remco Oversier van NEC op de website van de Nijmeegse club. ,,Voor Arnaut is dit een mooie vervolgstap in zijn carrière en we zijn uiteraard hartstikke trots op het feit dat hij vanuit ons de stap maakt naar een absolute topclub in België."

NEC pikte Groeneveld in het voorjaar van 2016 op bij Jong PSV. De vleugelspits speelde in totaal 46 duels in Nijmeegse dienst. Hij groeide uit tot international van Jong Oranje en scoorde in competitieverband 14 keer voor de Gelderse profclub.

Brugge winkelt nu voor de derde keer in dit decennium in Nijmegen. In 2011 kocht de Belgische grootmacht topscorer Björn Vleminckx voor 3,3 miljoen euro weg bij NEC. In 2016 volgde Anthony Limbombe voor 2,4 miljoen euro.

Groeneveld wordt bij Club Brugge de vijfde Nederlander. Ruud Vormer, Jordy Clasie, Stefano Denswil en Kenneth Vermeer staan er al onder contract. De aanvaller is zeer verguld met de overgang naar België. Brugge heeft zich geplaatst voor de voorronde van de Champions League.