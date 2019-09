‘Guus Hiddink ontslagen in China’

Bertens in twee sets onderuit tegen Pavljoet­sjenko­va in Osaka

12:09 Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Osaka te bereiken. De 27-jarige Nederlandse, die een bye had in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde van de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova: 6-1, 7-5.