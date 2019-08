Haase bereikt tweede ronde in Winston-Salem

Samenvatting Debuteren­de De Jong met Sevilla maatje te groot voor Espanyol

18 augustus Met nieuwe trainer Julen Lopetegui in de dugout en Luuk de Jong als een van de zomeraankopen in het veld, begon Sevilla vanavond aan zijn La Liga-campagne. En met succes, Espanyol werd in Barcelona met 0-2 verslagen.