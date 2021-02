Haase en debutant Van de Zandschulp snel klaar in Melbourne

Australian OpenRobin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. De 33-jarige Hagenaar verloor in Melbourne in vier sets van de als 28e geplaatste Serviër Filip Krajinovic: 7-6 (4) 6-3 4-6 6-2. Botic van de Zandschulp werd bij zijn debuut in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de 17-jarige qualifier Carlos Alcaraz: 6-1 6-4 6-4.

Haase was als ‘lucky loser’ tot het eerste grandslamtoernooi van 2021 toegelaten omdat de Fransman Richard Gasquet zich had afgemeld. De Nederlander, gezakt naar de 197e plaats op de wereldranglijst, had zich niet rechtstreeks via de kwalificaties weten te plaatsen. Met Krajinovic kreeg hij bij de loting een tegenstander die met de 31e plaats veel hoger op de ATP-ranking staat, maar van wie hij in een eerdere ontmoeting - in Cincinnati - wel had weten te winnen.

Volledig scherm Robin Haase (links) en Filip Krajinovic. © AFP Haase kwam in de eerste set een break achter, maar knokte zich weer terug tot 5-5. In de tiebreak moest hij echter met 7-4 de set laten aan de Serviër. In de tweede set kwam Haase een break achter die hij niet kon herstellen. Gewonnen gaf de Nederlander zich niet; hij bleef goed bij zijn tegenstander in de derde set en pakte op 5-4 de break en de set. Twee snelle breaks in de vierde set werden Haase fataal. Krajinovic kon op 5-2 de partij uitserveren en benutte zijn eerste matchpoint.

Haase sloeg vijftien aces, één meer dan zijn tegenstander. Krajinovic won echter meer punten op zijn eerste opslag: 81 om 70 procent. Voor Haase was het zijn eerste deelname aan een grandslamtoernooi sinds eind 2019, toen hij deelnam aan de US Open. Vorig jaar deed hij niet mee in Melbourne omdat hij ervoor koos challengertoernooien te spelen in een poging zijn ranking te verbeteren. Haase komt in Melbourne nog in actie in het dubbelspel. Hij vormt een koppel met de Oostenrijker Oliver Marach.

Spaanse tiener

Botic van de Zandschulp redde het evenmin. Bij zijn debuut op de Australian Open kreeg de 25-jarige Veenendaler in Melbourne een pak slaag van de 17-jarige Carlos Alcaraz: 6-1 6-4 6-4. Van de Zandschulp had net als zijn Spaanse opponent het hoofdtoernooi van het eerste grandslamtoernooi van 2021 bereikt via de kwalificaties. De Nederland is de nummer 151 van de wereldranglijst. Zijn tegenstander staat vijf plaatsen hoger (146).

Volledig scherm Botic van de Zandschulp in de eerste ronde op de Australian Open. © AP

In de eerste set op baan 17 kwam Van de Zandschulp er niet aan te pas. Hij verloor twee keer op rij zijn eigen opslagbeurt en kwam met 5-0 achter. Ook in de tweede set raakte de Nederlander meteen zijn eigen service kwijt. Hij kwam nog wel terug tot 3-3, maar de Spanjaard pakte opnieuw een break en won de set met 6-4.

Volledig scherm Carlos Alcaraz © AP Van de Zandschulp wist in de derde set beter partij te bieden tegen het Spaanse talent, maar hij verloor op 4-4 toch zijn service, waardoor Alcaraz voor de zege kon gaan serveren. Op de eerste van twee matchpoints sloeg de tiener meteen toe.



Alcaraz wordt beschouwd als een van de grootste talenten op de ATP Tour. Hij won in 2020 al drie challengertoernooien en is op weg naar de mondiale top 100. In aanloop naar de Australian Open was hij op een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne David Goffin in twee sets de baas.

Van de Zandschulp, sinds maandag de beste Nederlander op de wereldranglijst, kende een merkwaardige voorbereiding op zijn eerste grandslamtoernooi. Kort na aankomst in Melbourne bleek dat een van de inzittenden van zijn vliegtuig positief had getest op corona, waardoor Van de Zandschulp twee weken in een ‘harde’ lockdown moest en niet mocht trainen.

Vorige week won Van de Zandschulp nog drie partijen op een voorbereidingstoernooi op Melbourne Park. Karen Chatsjanov bleek net te sterk.

Volledig scherm © AFP