Hall of Fame gloort voor Robin van Persie, Edwin van der Sar en Ruud van Nistelrooy

Politie pakt Conor McGregor op na gevaarlijk weggedrag in zijn Bentley

Conor McGregor is dinsdagavond in Dublin door de politie van de weg gehaald vanwege gevaarlijk wegegedrag. De Ierse beroepsvechter werd gearresteerd en naar het bureau gebracht. Inmiddels is hij weer op borgtocht vrij.

23 maart