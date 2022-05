Handbalster Tess Wester en profvoetballer Mart Lieder verwachten eerste kind

Podcast De Pacer | Bram Som over de magie van de mila en de killing zone

Bram Som is al een decennium gestopt als prof, maar zijn nationale records op de 800 meter staan nog altijd. Terwijl zijn zoon Seb op de elfde etage van de AD-redactie Pokémons vangt, praten we over de magie van de middenlangeafstanden. Hoe train je voor een 800 meter, hoe deel je de race in, wat komt er allemaal bij kijken? En: wat is de zogenoemde killing zone?

9:33