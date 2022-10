Hans Hateboer schiet Atalanta naar overwinning, negatieve hoofdrol Teun Koopmeiners

met video's Opgeleefd Mercedes kijkt uit naar gevecht met Max Verstappen: ‘We hebben niets te verliezen’

De grote hoogte (ruim 2.000 meter) waarop in Mexico-Stad geracet wordt, lijkt de Mercedessen goed te doen. Zo goed, dat George Russell en Lewis Hamilton het in de kwalificatie veel beter deden dan de Ferrari's en zich zelfs mengden in de strijd om pole position. Alleen Max Verstappen was nog te snel. ,,Nu maar hopen dat we morgen met deze jongens kunnen racen.”

0:56